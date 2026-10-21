Популяризатор української мови Пройдаков: хочеться, аби меми після радіодиктанту-2026 були без зневаги та образ

Популяризатор української мови Артур Пройдаков, який читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026, заявив, що докладе зусиль, щоб читання диктанту було епізодом єдності українців.

"Чесно. На фоні всіх подій навколо. Мені так хочеться, аби 27.10 диктант пройшов без скандалів та непорозумінь. Аби меми по завершенню були добрі та конструктивні, без зневаги та образ", – написав Пройдаков в мережі Facebook.

Він наголосив, що усвідомлює відповідальність читців радіодиктанту, і заявив, що докладатиме максимум зусиль, аби читання диктанту було "епізодом єдності українців принаймні на пів години".

Раніше громадська діячка та волонтерка, засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф'єва заявила про хейт в соцмережах через новину, що вона читатиме текст Всеукраїнського радіодиктанту нац'єдності-2026.

У 2025 році декілька днів поспіль у соціальних мережах користувачі активно обговорювали радіодиктант. Причиною дискусій стало те, як текст був прочитаний акторкою Наталією Сумською: в дуже швидкому темпі, крім того, було поплутано речення місцями. Серед іншого, обговорювався і зміст.

Як повідомлялося, Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови. Автором тексту буде письменник Артур Дронь, а читатимуть текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

Радіодиктант національної єдності-2023 читав актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, Радіодиктант-2024 – поет Павло Вишебаба, а Радіодиктант-2025 – народна артистка України, акторка Наталія Сумська.