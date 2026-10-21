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Культура

Мінкультури внесло російсько-українського режисера-пропагандиста до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

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Мінкультури внесло російсько-українського режисера-пропагандиста до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло російсько-українського режисера Дмитра Бикова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов громадянин РФ та України, режисер, пропагандист Дмитро Биков.

Зазначається, що він своїми заявами підтримує агресію проти України та окупацію українських територій державою-агресором (державою-окупантом).

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 266 особи.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#нацбезпека #рф #режисер
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