Майже половина українських читачів не купували книжок останні 3 місяці – дослідження

Майже 50% українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців, 34% купували виключно друковані книги, свідчить дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

Зокрема, дослідження також показало, що друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання. Зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу, а 3% було важко відповісти.

Респондентів, які обирають друковані книги запитували, де вони брали друковані книжки для читання. Так, 47% відповіли, що брали ті книжки, які вже були вдома, 43% – купували нові, 31% – позичали у друзів чи знайомих, 19% – отримували у подарунок, 19% – купували вживані, 17% – брали у публічній бібліотеці, 7% – брали у бібліотеці навчального закладу, 5% – користувались корпоративною бібліотекою.

Серед респондентів, які купували книги, 40% відповіли, що робили це в інтернет-книгарні, 33% – у стаціонарній книгарні, 27% – на сайті видавництва, 24% – на ринку/базарі, 18% – на маркетплейсі (наприклад, Rozetka, Prom, Kasta тощо), 17% – на книжковому ярмарку або фестивалі, 14% – в іншому офлайн-магазині, 13% – супермаркеті, по 4% – через Instagram чи Telegram.

У віковому розрізі дослідження свідчить, що підлітки купують друковані книжки в інтернет-магазинах, тоді як люди 55+ все ще обирають книжкові ринки.

Дослідження показало, що майже половина українських читачів не купували книжок протягом останніх трьох місяців. Зокрема, 38% зазначили, що купували друковані книги (34% – виключно друковані), 8% – купували електронні книги, 5% – купували аудіокниги, 48% – не купували книги, а 6% було важко відповісти.

На запитання, як за останній рік змінилися витрати респондентів на придбання книжок для дозвілля, 13% відповіли, що стали більшими, 39% – майже не змінилися, 37% – стали меншими, а 12% було важко відповісти.

У віковому розрізі опитування вказує на те, що молодь збільшує витрати на книжки, а старші читачі навпаки. Зокрема, 29% підлітків 14-17 років і 21% молодих людей 18-24 років витратили на книжки більше, ніж попереднього року.

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" реалізувала компанія Gradus Research за підтримки Фонду "Повір у себе". Воно охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти із якісного дослідження були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі".

Кількісне дослідження, яке опубліковане 20 жовтня, показало, що 59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, 22% – читають кілька разів на рік, або менше, а 13% – за останні 12 місяців не читали жодного разу.