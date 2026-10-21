Два з трьох українця читають або слухають книжки принаймні кілька разів на місяць – дослідження

59% українців читали або слухали книжки принаймні кілька разів на місяць протягом останнього року, свідчить дослідження компанії Gradus Research на замовлення Міністерства культури України.

За результатами дослідження, кожний десятий українець (12%) зазначає, що читає або слухає книжки щодня чи майже щодня, кожен п'ятий (21%) – кілька разів на тиждень, кожен четвертий (26%) – кілька разів на місяць, ще 22% відповіли, що читають кілька разів на рік, або менше, 13% респондентів за останні 12 місяців не читали жодного разу, а 6% було важко відповісти.

У активних читачів (59%) запитали, чому вони читають чи слухають книги. Дослідження показало, що найчастіше українці читають, щоб відпочити (69% читачів), отримати задоволення від читання (54%), для пізнання і саморозвитку (43%).

У респондентів запитали, скільки книг вони прочитали/прослухали за останні 12 місяців. Так, 11% (завзяті читачі) прочитали понад 25 книг, 7% (активні читачі) – 13-24 книги, 23% (регулярні читачі) – 5-12 книг, 37% (нерегулярні читачі) – 1-4 книги, 22% – байдужі до читання.

Зазначається, що під час повномасштабної війни книжки стали і способом підтримки: 32% читачів кажуть, що читання допомагає зменшувати тривожність, 30% – емоційно відновлюватися, 28% – легше переживати стрес, а кожен п'ятий читач (21%) каже, що з книжкою йому легше заснути.

В той же час, у решти респондентів (41%) запитали, чому вони не читають/не слухають книги. Найчастіше українці не читають, бо не мають мотивації та звички (59%), не мають часу та ресурсу (53%), немає доступу до книжок (15%), через особисті та соціальні бар'єри (13%), бо складно знайти "свою" книжку (8%).

"70% читачів мали в житті перерву в читанні щонайменше пів року. Серед них 35% повернулися до регулярного читання, ще 62% знову читають, хоч і нерегулярно. Найчастіше до книжки людей повертала психологічна потреба: у відпочинку, підтримці та боротьбі зі стресом (34% тих, хто повернувся). Ще 31% повернулися, бо побачили цікаву книжку. Випадкова знайдена цікава книжка водночас – найпоширеніший стимул читати більше. Його назвали 37% українців", – розповіли в Мінкультури.

Дослідження також показало, що друковані книжки залишаються найпоширенішим форматом читання. Зокрема, 58% респондентів відповіли, що обирають друковану книгу, 44% – електронну, 35% – аудіокнигу, а 3% було важко відповісти.

Комплексне дослідження "Читання в Україні: поведінка, мотивація та інструменти залучення" реалізувала компанія Gradus Research за підтримки Фонду "Повір у себе". Воно охопило 41 глибинне інтерв'ю (березень-травень 2026 року) та опитування 2200 респондентів віком від 14 років (17-25 серпня 2026 року). Опитування не охоплювало тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.

Як повідомлялося, національне дослідження читання Міністерство культури України ініціювало навесні 2026 року. Перші інсайти із якісного дослідження були представлені 30 травня на "Книжковому Арсеналі".