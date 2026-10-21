Держетнополітики виявила ознаки афілійованості управління Балтської єпархії УПЦ (МП) з РПЦ

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті завершила дослідження щодо наявності ознак афілійованості Управління Балтської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні, і виявила ознаки афілійованості з Російською православною церквою (РПЦ).

"Встановлено, що Управління Балтської єпархії як складова частина УПЦ має ознаку афілійованості з Київською митрополією УПЦ, яка є афілійованою із забороненою в Україні іноземною релігійною організацією —Російською православною церквою", – йдеться в повідомленні Служби.

Також встановлено, що у статуті та у документах, передбачених статутом Управління Балтської єпархії, наявні ознаки входження до структури об'єднання УПЦ (МП).

Крім того, статутом РПЦ передбачено обов'язкове входження керівника Управління Балтської єпархії до статутних органів управління Російської церкви.

Як повідомлялося, 9 травня 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

В липні 2025 року Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов'язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня 2025 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з РПЦ.

В кінці травня 2026 року Держетнополітики визнало монастир "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) афілійованим із РПЦ.

22 липня 2026 року Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Почаївської лаври з РПЦ.

У середині жовтня Держетнополітики визнало Запорізьку єпархію УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

На початку вересня Дослідницька група Держетнополітики розпочало проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Управління Балтської єпархії УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.