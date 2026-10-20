Стартували зйомки фільму-переможця "Тисячовесни" – "За двома зайцями. 90-ті"

У Києві стартували зйомки фільму "За двома зайцями. 90-ті", який став одним із переможців ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026", повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Київ, 1997 рік. Великі амбіції, швидкі гроші, бандити, афери та нові правила життя. Саме в цю атмосферу перенесе глядачів нова українська комедія, яка переосмислює відому історію "За двома зайцями", – йдеться в повідомленні Держкіно.

Зазначається, що у центрі сюжету дрібний аферист Слава Хвостов, який заборгував бандитам та впливовому депутату Івану Івановичу, і щоб вибратися з фінансової пастки, він вирішує одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою.

За словами продюсера Сергія Лавренюка, це не ремейк, а новий фільм, який через історію героїв переосмислює шлях України після розпаду СРСР і вибір між Росією та Європою.

Головні ролі у фільмі виконають Олексій Гнатковський, Кароліна Мруга, Олена Хохлаткіна, Римма Зюбіна, Сергій Детюк, Іван Шаран, Марія Краснощок, Софія Лешишак, Михайло Матюхін, Роман Ясіновський, Олександр Ярема, Леся Самаєва, Олена Узлюк та інші. Режисером фільму став Аркадій Непиталюк.

Даний проєкт ТОВ "Лорел діджитал медіа" став одним із переможців державної ініціативи "Тисячовесна".

Загальна вартість виготовлення фільму становить 58,6 млн грн, з яких 46,9 млн грн складе бюджетне фінансування, а решта – це співфінансування, яке може бути збільшено.

Згідно з умовами "Тисячовесни", фільм має бути виготовлений до листопада 2027 року включно.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату".