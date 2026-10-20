Понад 40 останків жертв виявлено у місцях поховань загиблих українців в Ласкові в Польщі, пошукові роботи завершено – УІНП

Понад 40 останків жертв виявлено українською експедицією на території православного кладовища у селі Ласків Люблінського воєводства у Польщі, повідомив Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Завершилися пошукові дослідження в селі Ласків Люблінського воєводства Республіки Польща. За результатами досліджень виявлено групові та одиночні поховання. За попередніми оцінками, на дослідженій території виявлено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки", – йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що точніше встановити вік, стать і причини смерті похованих осіб можна буде під час подальших ексгумаційних досліджень, які УІНП планує провести навесні 2027 року.

У відомстві розповіли, що за різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути встановлена у ході подальших досліджень.

Як повідомлялося, на початку жовтня розпочалися пошукові дослідження місць поховань осіб, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни на території села Ласків, гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща. Відповідний дозвіл для проведення експедиції були отримані від польської сторони 31 серпня 2026 року.

Пошукові дослідження проводилися на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Останні подібні пошукові експедиції, під час яких було виявлено людські останки, відбулися у 2016 році.