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Культура

Раді пропонують встановити День Біблії 31 жовтня

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Раді пропонують встановити День Біблії 31 жовтня

Низка народних депутат пропонують Верховній Раді встановити 31 жовтня День Біблії та відзначати його на загальнонаціональному рівні.

Згідно з проєктом постанови №16166 від 19 жовтня, з метою формування високих моральних засад в українському суспільстві, закріплення на загальнонаціональному рівні поваги до духовної спадщини, визнання ролі Святого Письма в розвитку української культури, мови та національної ідентичності, а також відзначення історичного факту виходу у світ першої Біблії сучасною українською мовою, пропонується установити в Україні День Біблії (без вихідного дня), який будуть відзначати щороку 31 жовтня.

Також проєкт постанови передбачає рекомендації: Кабінету міністрів утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення Дня Біблії; Міністерству освіти і науки у закладах освіти провести тематичні виховні години, лекції, круглі столи, присвячені історії перекладу Біблії українською мовою; Міністерству культури забезпечити організацію у бібліотеках, музеях та художніх галереях тематичних виставок стародруків, сучасних видань Біблії, історичних документів та ілюстрацій; Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням Дня Біблії; Національному банку України виготовити та ввести в обіг пам'ятну монету, присвячену Дню Біблії та українським перекладачам Святого Письма; АТ "Укрпошта" забезпечити випуск та введення в обіг поштової марки і художнього маркованого конверта, присвячених Дню Біблії.

Ініціаторами проєкту є Сергій Рудик, Георгій Мазурашу, Микола Княжицький, Микита Потураєв, Олег Синютка, Олександр Васюк, Ірина Констанкевич, Валентин Наливайченко, Юлія Сірко, Павло Бакунець, Соломія Бобровська, Оксана Савчук, Віктор М'ялик, Олександр Аліксійчук і Михайло Волинець.

У пояснювальній записці до проєкту наголошується, що дата 31 жовтня обрана з огляду на те, що 31 жовтня 1903 року вийшов перший повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою, здійснений П. Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм.

Як повідомлялося, серед інших законодавчих ініціатив які були ініційовані депутатами: внесення змін до закону "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога"; проект постанови про звернення до президента щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації; проєкт закону про визначення 22 жовтня Днем подяки; проєкт закону про встановлення 31 жовтня Дня Біблії; проєкт закону "Про встановлення Всеукраїнського Дня молитви"; проєкт постанови "Про встановлення Національного дня молитви" та низка інших.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#біблії #рада #день #пропозиція
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