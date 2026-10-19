Національний тест із медіаграмотності пройде в Україні 26-30 жовтня – Мінкультури

Проєкт із медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури організовує щорічний національний тест із медіаграмотності, який пройде з 9:30 26 жовтня до 30 жовтня включно.

"Цьогоріч тест складається з п'яти тематичних блоків і 25 запитань, присвячених ключовим аспектам сучасної інформаційної культури – достовірності та впливу інформації, соціальним мережам, штучному інтелекту, етичній поведінці та взаємодії з контентом, навичкам фактчекінгу, кібергігієні та безпеці в мережі", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що особливу увагу в тесті приділили цифровій безпеці, відповідальному користуванню соціальними мережами та новим форматам маніпуляцій, із якими щодня стикаються українці.

Зокрема, запитання тесту ґрунтуються на прикладах із реального життя та відображають повсякденний інформаційний досвід: перегляд стрічки новин, користування соціальними мережами й обмін повідомленнями.

У відомстві додали, що успішність проходження тесту залежить від уважності учасників та їхнього вміння критично оцінювати інформацію.

"Результат з'явиться одразу після завершення тестування: учасники побачать діаграму та опис свого рівня за кожною компетенцією. Сертифікат можна завантажити, а результатом поділитися в соцмережах. Також сертифікат завжди зберігається в особистому кабінеті "Моя освіта", – розповіли в Мінкультури.

Пройти тест можна буде на платформі "Дія.Освіта" за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/

Як повідомлялося, у 2025 році національний тест із медіаграмотності в Україні пройшли понад 34,5 тис. користувачів; у 2024 році – 76 тис. користувачів; у 2023 році повністю тест пройшли 14 тис. користувачів.