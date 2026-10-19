Кабмін перерозподілив понад 24 млн грн із "Тисячовесни" на освітні програми

Кабінет міністрів перерозподілив понад 24 млн грн із ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" на освітні програми.

Згідно з розпорядженням №1074 від 166 жовтня уряд зменшив обсягу видатків за бюджетною програмою "Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, створення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування" на 24,2 млн грн.

В той же час, направив 6,7 млн грн на програму "Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти" і 17,5 млн грн – на програму "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти, підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв".

Раніше уряд уже перерозподіляв кошти із даної програми, зокрема 29,4 млн на державну підтримка кінематографії, у тому числі документування воєнних злочинів, а також 98,7 млн грн – на генератори та інше обладнання для роботи під час відключень світла у закладах культури.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Уряд розраховує профінансувати в 2026 році всіх переможців "Тисячовесни". У той же час 5 жовтня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінкультури розповіли, що якщо переможці "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн.