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Культура

Ющенко: одна із місій УІНП – пізнати ворога України

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Ющенко: одна із місій УІНП – пізнати ворога України
Фото: Інтерфакс-Україна / Єгор Шуміхін

Третій президент України Віктор Ющенко наголошує, що історія і мова є базовими частинами суб'єктності України.

"Одна із місій Інституту – ми повинні пізнати свого ворога... 300 років нас вчили плутати, хто він є", – сказав він на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в понеділок в Києві.

Він наголосив, що національна робота – це велике національне діло.

"Ліна Костенко писала: "Нації помирають не від інфаркту, вони ним не хворіють. Нації помирають тоді, коли у них забирають мову". Я ставлю кому. А якщо у нації забрали культуру, вона не помирає? Помирає. А якщо у неї забрали пам'ять, вона помирає? Помирає", – додав він.

Ющенко зазначив, що історія і мова є базовими частинами суб'єктності України.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#ющенко #уінп
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