Ющенко: одна із місій УІНП – пізнати ворога України

Третій президент України Віктор Ющенко наголошує, що історія і мова є базовими частинами суб'єктності України.

"Одна із місій Інституту – ми повинні пізнати свого ворога... 300 років нас вчили плутати, хто він є", – сказав він на форумі з нагоди 20-річчя Українського інституту національної пам'яті (УІНП) в понеділок в Києві.

Він наголосив, що національна робота – це велике національне діло.

"Ліна Костенко писала: "Нації помирають не від інфаркту, вони ним не хворіють. Нації помирають тоді, коли у них забирають мову". Я ставлю кому. А якщо у нації забрали культуру, вона не помирає? Помирає. А якщо у неї забрали пам'ять, вона помирає? Помирає", – додав він.

Ющенко зазначив, що історія і мова є базовими частинами суб'єктності України.