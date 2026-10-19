Алфьоров: Україна не отримувала відмов щодо перепоховання видатних діячів, але часом є прохання робити це після війни одразу на Пантеоні

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявляє, що Україна наразі не отримувала відмов щодо перепоховання видатних діячів, але низка нащадків і громад просять здійснити перепоховання після завершення війни одразу на Українському національному пантеоні.

"На сьогоднішній день ні від кого, з ким ми говоримо, відмов не поступало. Лише єдине, для різних осіб були прохання або родичів або громади створити такі перепоховання після завершення війни", – сказав Алфьоров журналістам на форумі з нагоди 20-річчя Інституту нацпам'яті в понеділок в Києві, відповідаючи на запитання "Інтерфакс-Україна", чи отримувала Україна відмови на перепоховання від правонаступників видатних діячів, які поховані за кордоном.

Він додав, що є низка видатних осіб-борців за українську незалежність і державу, яких і родини і громади переважно просять перепоховати після завершення війни одразу на Українському національному пантеоні.

Голова УІНП наголосив, що інших заперечень чи обмежень немає.

В той же час, за його словами, від нащадків є прохання перепоховувати низку борців за незалежність поряд із подружжям, бо часто їх могили на сьогодні роз'єднані.

"Ми не оголошуємо людей, які будуть перепоховані з відвертих і банальних причин – ви бачили реакцію Російської федерації на перепоховання Мельника і Коновальця, вона була в день, коли перепоховання відбулося. Тому ми не проголошуємо це, щоб уникнути маніпуляцій, фальшивих повідомлень від засобів інформації, які контролює Росія, щоб нам не дали відмови", – додав голова Інституту.

Раніше Алфьоров заявляє, що родина не проти перепоховання Степана Бандери в Україні, але є застереження щодо безпеки могили під час війни.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 18 серпня – державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови ОУН Євгена Коновальця.

19 жовтня голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров очікує, що найближчим часом в Україні відбудеться подвійне перепоховання видатних діячів, похованих за кордоном.

Раніше Алфьоров заявляв, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР), а також повідомив.

Також він зазначав, що до переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, входять голова Директорії Української Народної Республіки (УНР), головний отаман військ та флоту УНР Симона Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.