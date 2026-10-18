Українська прем’єра фільму "Справа Макса Левіна — докази страти" відбулась на Impact Kyiv 17 жовтня

Документальна картина "The Case of Maks Levin. Anatomy of an Execution" фіксує розслідування, що проводила група представників міжнародної недержавної організації "Репортери без кордонів" з 24 травня до 3 червня 2022 року по факту вбивства російськими військовими фотожурналіста Максима Левіна та його друга, колишнього фотожурналіста, а на момент загибелі — військовослужбовця — Олексія Чернишова.

Сталося це 13 березня 2022 року, а тіла та автомобіль було виявлено 1 квітня за 30 кілометрів на північ від Києва, в лісі біля села Гута-Межигірська. На той момент через близькі бої не було можливості провести повноцінне розслідування. Цей клопіт взяв на себе друг Максима, французький фотожурналіст Патрік Шовель. Отримані матеріали були передані до Генеральної прокуратури України. Звіт про розслідування оприлюднено трьома мовами на сайті "Репортерів без кордонів".

Патрік є одним з дійових осіб фільму, він же представляв картину на Форумі фотографії війн та конфліктів Impact Kyiv. Кореспонденту "Інтерфакс-Україна" він сказав, що в Україні фільм демонструється вперше. На ютуб-каналі "Репортерів без кордонів" стрічка опублікована 20 лютого 2023 року. Після перегляду Патрік відповідав на питання та показав багато репортажних фотографій, що він відзняв більше, ніж за півсторіччя своєї кар’єри.

Як ми анонсували, форум триває з 15 по 18 жовтня. На неділю ще заплановано дискусію "Ми так (не) знімаємо: як війна змінює підхід до фотографії в українських медіа", бесіда з фотожурналістом Лораном Ван дер Стоктом та екскурсія, яку він проведе своєю виставкою "ВАШ СПРОТИВ. Наша спільна Історія". Ця експозиція, та друга — "Фотографія війни та конфліктів в епоху глобальних змін" — працюватимуть ще до 8 листопада.

Фотожурналіст Патрік Шовель показує свої фотографії після показу фільму "Справа Макса Левіна — докази страти". Форум фотографії війн та конфліктів Impact Kyiv, Національний центр Олександра Довженка, Київ, 17.10.2026