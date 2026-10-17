Світова прем'єра фільму українського режисера відбудеться в конкурсі документального кінофестивалю "Молодість"

У документальному конкурсі 55-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість" відбудеться світова прем'єра – стрічка українського режисера Дмитра Тодорюка "У війни нема дітей".

"У фільмі – чотири історії про дитинство під час війни. Звичний світ героїв змінюється занадто рано, а дорослі рішення приходять швидше, ніж вони встигають до них підготуватися. Війна стає частиною повсякдення, а дитинство виявляється крихким і вразливим", – розповідає про стрічку пресреліз кінофестивалю.

Серед дев'яти фільмів із різних країн, які братимуть участь у конкурсі документального кіно, й стрічка "Дні див" Каріни Пеннанен (Фінляндія, Данія, Норвегія). Режисерка розповідає про мистецьку спадщину її дядька, після смерті якого вона знаходить у будинку великий архів робіт і через них дізнається про його життя. У 2025 році фільм отримав нагороду за найкращу стрічку в документальній програмі Doc@PÖFF у Таллінні. У 2026 році він переміг у національному конкурсі DocPoint у Гельсінкі та здобув спеціальну відзнаку кінофестивалю в Тампере.

До позаконкурсної програми "Фестиваль фестивалів" увійшли п'ять стрічок із різних країн, що вже були представлені на міжнародних кінофестивалях. З новим фільмом "Насильство над тілом іншого" повертається на "Молодість" відомий квебекський режисер Дені Коте. Фільм здобув спеціальну відзнаку та приз молодіжного журі в міжнародному конкурсі кінофестивалю в Локарно 2026 року. Події фільму розгортаються в антиутопічному світі, де мандрівна дівчина пропонує людям послуги евтаназії.

Як повідомлялося, 55‑й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" триватиме з 24 жовтня до 1 листопада 2026 року.