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Культура

55-й кінофестиваль "Молодість" відкриє українська трагікомедія "Житє"

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55-й кінофестиваль "Молодість" відкриє українська трагікомедія "Житє"
Фото: пресслужба кінофестивалю Молодість

55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" відкриє українська трагікомедія "Житє".

"Це антологія у шести новелах про життя українців під час повномасштабного вторгнення – про сучасне життя і смерть, про вплив війни на долі різних людей, з яких складається мозаїчний портрет українського сьогодення", – зазначається у пресрелізі фестивалю.

Режисер і сценарист фільму – Євген Матвієнко, співрежисери – Олександр Тіменко та Пилип Іллєнко, який також виступив продюсером стрічки.

У фільмі знялися відомі українські актори, зокрема Роман Луцький, Ніна Антонова, Олена Узлюк, Віктор Андрієнко.

Урочиста церемонія відкриття ювілейного кінофоруму "Молодість" відбудеться 24 жовтня у Київському національному академічному театрі оперети.

Як повідомлялося, 55-та "Молодість" триватиме з 24 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#кінофестиваль #культура
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