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Культура

Митець Філо покаже аудіовізуальну виставу "The Good Times Are Over" в Києві

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Митець Філо покаже аудіовізуальну виставу "The Good Times Are Over" в Києві
Фото: Julie Dolejšová

Гастрольні покази документальної аудіовізуальної вистави "The Good Times Are Over" ("Гарні часи минули"- ІФ-У) митця словацького походження Карола Філо відбудуться в Малому театрі 28 і 29 жовтня у Києві.

"У "The Good Times Are Over" ("Гарні часи минули"- ІФ-У) Філо перетворює власний досвід спілкування з дідусем на документальне сценічне дослідження. Поєднуючи театр, документалістику й аудіовізуальні елементи, автор говорить про політичну поляризацію через конкретні людські стосунки… Це історія про одну родину, в якій можна впізнати досвід багатьох: розмови, що не приводять до згоди, незручні мовчання та бажання зберегти близькість попри відмінності", – йдеться у пресрелізі театру.

Фото: Julie Dolejšová 

Після завершення вистави глядачі матимуть нагоду поспілкуватися з її автором і виконавцем Філо.

У 2025 році вистава здобула нагороду "Проєкт року" на чеському Festival příští vlna/next wave ( фестиваль незалежного та альтернативного театру "Наступна хвиля" – ІФ-У).

Фото: Olesia Usata

Філо – міждисциплінарний митець, театральний діяч та перформер. Народився в Словаччині, живе й працює в Празі. У своїй практиці він поєднує документальні, театральні, кінематографічні та етнографічні підходи, досліджуючи поляризацію, близькість, насильство, мораль і владні ієрархії через реальні ситуації та людські взаємини. Роботи митця представляли в Чехії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Франції, Нідерландах та інших країнах.

Автор: Олена Савченко

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#вистава #філо #культура #театр
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