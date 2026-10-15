Київський приватний Victoria Museum тимчасово закривається через перебої зі світлом та водою

Приватний музей історичного костюму та стилю Victoria Museum у Києві вимушено призупиняє свою роботу через критичні проблеми з енергопостачанням, інтернетом та водою.

"Постійні перебої з електропостачанням, інтернетом і водою вже не дозволяють забезпечити нормальну роботу музею. Без інтернету відвідувачі не можуть користуватися аудіогідами, а без електрики – навіть повноцінно роздивитися експонати. У музеї немає вікон, і все освітлення залежить від електропостачання. Я вже не кажу про відсутність води в санвузлах", – повідомила засновниця музею Вікторія Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

Вона наголосила, що ухвалення цього рішення далося вкрай складно. Музей відновив роботу 7 квітня 2022 року і тривалий час тримався попри фінансові труднощі, кадрові виклики та складну логістику. Проте керівництво музеєм, що поєднується з проживанням на дві країни та розвитком нової філії у Барселоні, яка відкрилася у вересні 2025 року, вимагає великих ресурсів.

Засновниця підкреслила, що закриття є тимчасовим рішенням. Колекція та експозиція залишаються в Києві, і музей планує відновити роботу щойно стабілізується ситуація.

Victoria Museum (розміщений у Бутішевому провулку) – перший у Києві приватний музей історичного костюму та стилю, заснований Вікторією Лисенко у 2017 році. Експозиція присвячена міській європейській моді періоду 1830-1920 років.

У серпні 2025 року філія музею була відчинена у Барселоні.