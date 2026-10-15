В уряді повернулися до обговорення євроінтеграційного законопроєкту про туризм, ухваленого в 1-му читанні в 2021р

У Кабінеті міністрів України відбулася зустріч представників влади та туристичного бізнесу щодо законопроєкту про внесення змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (№4162), ухвалення якого частиною переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, повідомляє Міністерство культури України.

"Ухвалення законопроєкту №4162 – важливий крок на шляху України до членства в Європейському Союзі. Маємо наблизити законодавство у сфері туризму до європейських стандартів. Маємо знайти спільне рішення та забезпечити ухвалення закону. Для нас принципово важливо рухатися вперед у переговорному процесі та послідовно наближати Україну до членства в Європейському Союзі", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури Тетяну Бережну.

Зазначається, що законопроєкт передбачає зміни за ключовими напрямами: запровадження прозорих і рівних правил роботи туристичного бізнесу та посилення відповідальності за порушення законодавства; захист прав туристів, зокрема через механізми фінансових гарантій у разі невиконання туроператорами своїх зобов'язань; регулювання короткострокової оренди житла через онлайн-платформи відповідно до європейських підходів; розвиток Єдиного туристичного реєстру для спрощення реєстрації надавачів послуг, збору достовірної статистики та доступу споживачів до інформації про заклади розміщення; підвищення якості екскурсійних послуг через встановлення вимог до кваліфікації гідів з урахуванням особливостей регіонів.

Учасники зустрічі розглянули можливість фізичних осіб-підприємців здійснювати туроператорську діяльність, питання кваліфікаційних вимог до гідів та спрямування частини туристичного збору на розвиток туристичної інфраструктури громад.

Також обговорювалися питання: гарантій туроператорів; створення ефективного механізму повернення туристів з-за кордону в разі невиконання зобов'язань туроператором; створення єдиного туристичного реєстру як інструменту, що відповідає європейським підходам до прозорості ринку та захисту прав споживачів.

"ДАРТ уже провело консультації з представниками галузі та опрацювало їхні пропозиції до законопроєкту №4162. Серед ключових питань – фінансові гарантії туроператорів, розвиток Єдиного туристичного реєстру, прозорі умови надання послуг і цільове спрямування туристичного збору на розвиток дестинацій. Окрему увагу приділяємо захисту прав споживачів, зокрема обов'язковому завчасному інформуванню туристів про мову екскурсійного обслуговування під час закордонних турів. Важливо, щоб нове законодавство відповідало європейським нормам і профільним директивам ЄС, сприяло чесній конкуренції, забезпечувало належний захист прав туристів та створювало можливості для сталого розвитку українського туризму", – зазначила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталія Табака.

Як повідомлялося, парламент ухвалив законопроєкт №4162 про внесення змін до закону "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму в першому читанні в квітні 2021 року.

Згодом профільний парламентський комітет опрацював понад 1,3 тис. поправок і в квітні 2025 року підготував редакцію документа до другого читання та рекомендував парламенту ухвалити його в цілому.