П'ять українських фільмів увійшли до шортлистів European Film Awards 2027

Європейська кіноакадемія (European Film Academy) оголосила офіційні шортлисти 39-ї Європейської кінопремії (European Film Awards), у які потрапило п'ять українських фільмів: один ігровий повнометражний, один документальний повнометражний та три короткометражні, повідомляє Українська кіноакадемія.

До шортлисту ігрових повнометражних фільмів (Fiction Shortlist), зокрема, увійшов фільм "За Перемогу!" (To the Victory!), режисер Валентин Васянович (Україна, Литва); до шортлисту документальних повнометражних фільмів (Documentary Shortlist) увійшов фільм "Сліди" (Traces), режисерки Аліса Коваленко та Марися Нікітюк (Україна, Польща); до шортлиста короткометражних фільмів (Short Film Shortlist) увійшли фільми "Пасхальний день" (Easter Day), режисер Микола Засєєв (Франція, Україна), "Відкритий світ" (Homecoming), режисери Ярема Малащук і Роман Хімей (Україна) і "Київський торт" (Kyiv Cake), режисер Микита Лиськов (Естонія, Україна).

Загалом до шортлистів повнометражного кіно цьогоріч увійшли 68 стрічок із 40 європейських країн: 45 ігрових, 15 документальних та вісім анімаційних фільмів.

Зазначається, що номінації на European Film Awards 2027 оголосять у листопаді, а 39-та церемонія вручення Європейської кінопремії відбудеться 16 січня 2027 року в Афінах, Греція.

З повним переліком шортлистів можна ознайомитися на офіційному сайті European Film Awards.

Як повідомлялося, у 2022 році український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука було номіновано на нагороду Європейської кіноакадемії.

Український фільм "Пісні землі, що повільно горить" режисерки Ольги Журби претендував на дві нагороди Європейської кіноакадемії у 2025 році.