Лавреатами премії ім. Чорновола за найкращу публіцистику стали автори книги "Українське радіо. Історія буремного століття"

Лавреатами премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики 2026 року стали автори книги "Українське радіо. Історія буремного століття" – Вадим Міський, Тамара Гусейнова та Дмитро Хоркін, повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення.

"Цього року до Держкомтелерадіо на здобуття премії надійшло 10 робіт, дві з яких, за рішенням комітету, не розглядалися, оскільки терміни їхнього оприлюднення не відповідали положенню про премію", – йдеться в повідомленні Комітету.

Зазначається, що члени комітету переважною більшістю голосів ухвалили рішення про присудження премії імені Чорновола 2026 року творчому колективу видання "Українське радіо. Історія буремного століття" у складі: співавтора книги, медіаменеджера та громадського діяча Вадима Міського; співавторки книги, журналістки, продюсерки, ведучої, експертки зі стратегічних комунікацій Тамари Гусейнової, ідейного натхненника видання та члена творчого колективу, диктора та радіожурналіста, медіаменеджера Дмитра Хоркіна.

Книга "Українське радіо. Історія буремного століття", видана видавництвом "Лабораторія" у 2025 році за підтримки ГО "Детектор медіа", є науково-популярним і публіцистичним дослідженням столітньої історії першого українського мовника – від початку регулярних трансляцій у 1924 році до його незамінної ролі як джерела інформації під час сучасної російсько-української війни.

Зазначається, що окрему главу книги присвячено ролі Чорновола у запровадженні прямих радіотрансляцій засідань Верховної Ради України.

Зокрема, на основі парламентських стенограм та спогадів учасників подій автори відтворили гостру дискусію навколо відкритості роботи новообраного парламенту в травні 1990 року.

"Чорновіл наполягав саме на прямій трансляції засідань, щоб громадяни могли без купюр чути перебіг парламентських дебатів і позиції народних депутатів. У перші два десятиліття незалежності ці трансляції відіграли важливу роль у забезпеченні відкритості влади та підтримці політичного плюралізму молодої української демократії", – йдеться в повідомленні.

Серед іншого, значну увагу у виданні приділено також культурній і музичній журналістиці та ролі радіо у формуванні модерної української культури, розкрито внесок оркестрів, хорів та інших художніх колективів Українського радіо у збереження української музичної спадщини й опір радянському ідеологічному диктату.

Премія започаткована 2004 року, присуджується щороку за твори, що сприяють утвердженню історичної пам'яті народу, його національній свідомості та самобутності.