Понад 40 фільмів увійшли до міжнародної конкурсної програми кінофестивалю "Молодість"

Міжнародна конкурсна програма 55-го кінофестивалю "Молодість" охоплює 42 повнометражних, короткометражних та студентських фільмів, серед яких стрічки, відзначені на Каннському, Венеційському та Берлінському кінофорумах і Sundance.

Згідно з пресрелізом кінофестивалю, у повнометражному міжнародному конкурсі візьмуть участь 10 фільмів-дебютів, які представляють нові імена та вже мають престижні нагороди. Зокрема, фільм "Бен'Імана" режисерки з Руанди Марі-Клемантін Дусабежамбо отримав "Золоту камеру" та приз FIPRESCI (фр. Fédération internationale de la presse cinématographique – Міжнародна федерація кінопреси – ІФ-У) на Каннському кінофестивалі 2026 року. Стрічка розповідає про події 2012 року після геноциду тутсі. Головна героїня, яка пережила цю трагедію, бере участь у громадських судових процесах, покликаних допомогти постраждалим та родинам винуватців рухатися до примирення.

Кадр з фільму "Камуфляж", фото надано командою кінофестиваля "Молодість"

Німецький фільм "Камуфляж" українського режисера Микити Гібаленка мав світову прем'єру на Венеційському кінофестивалі 2026 року та був представлений у програмі Giornate degli Autori ("Дні авторів"). У центрі сюжету – українець Віталій, який переїжджає до Мюнхена, намагаючись знайти своє місце в новій країні. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли до Німеччини змушені виїхати його мати й сестра, життя головного герою змінюється. У головних ролях знялися Артур Алієв та Єлизавета Цілик.

До короткометражного міжнародного конкурсу увійшли 16 фільмів авторів із Бельгії, Польщі, Франції, Румунії, Іспанії, Мексики, України, Естонії, США, Великої Британії. Короткометражна стрічка "Тиша" українського режисера Павла Шпегуна увійшла до програми Orizzonti Short Films Венеційського кінофестивалю 2026 року й отримала нагороду Airone della Laguna за найкращий короткометражний фільм.

У студентському міжнародному конкурсі – також 16 фільмів із різних країн. Серед учасниць цього конкурсу – французька анімаційна стрічка "Квіти Мальви", створена сімома режисерками. За сюжетом, бабуся з українського села намагається вберегти онуку від жахів війни, вигадуючи для неї світ, у якому все гаразд.

Кадр з фільму "Квіти Мальви", фото надано командою кінофестиваля "Молодість"

У студентському конкурсі представлена робота "Каматіпурський експрес" польського режисера Леона Коржиньскі, яка отримала бронзову нагороду Student Academy Awards – студентської премії Американської кіноакадемії.

Як повідомлялося, 55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" відбудеться 24 жовтня – 1 листопада.

"Молодість" засновано 1970 року режисерами Вадимом Чубасовим та Віктором Івченком як фестиваль студентського кіно. Згодом він став міжнародним. Переможці конкурсних програм отримують головну нагороду фестивалю – статуетку "Скіфський олень".

"Молодість" є єдиним кінофестивалем в Україні, акредитованим Міжнародною асоціацією кінопродюсерів FIAPF, та одним із найбільших кінофестивалів Східної Європи.