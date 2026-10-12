Автором тексту Радіодиктанту нац'єдності-2026 буде письменник Дронь, а читатимуть текст учитель Пройдаков і громадська діячка Астаф'єва

Автором тексту Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності-2026 буде письменник Артур Дронь, а читатимуть текст учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва, повідомив Суспільний мовник.

"Цьогоріч автором тексту Радіодиктанту національної єдності – 2026 став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь, а читцями – вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки "Тут були ми" (2023), книги прози "Гемінґвей нічого не знає" (2025) і книги "Лікарня Святого Пантелеймона". У березні 2022 року Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої бригади територіальної оборони.

Артур Пройдаков – популяризатор української мови та перший вчитель в історії України, який увійшов у десятку найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023.

Даша Астаф'єва – засновниця книжкового застосунку UnderBooks, який популяризує українську літературу.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності-2026 відбудеться 27 жовтня в День української писемності та мови.

Як повідомлялося, до Радіодиктанту національної єдності-2023 долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тис. листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро осіб. Авторкою тексту Радіодиктанту-2023 була поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав радіодиктантактор і театральний режисер Олексій Гнатковський.

Радіодиктант національної єдності-2024 без помилок написала одна людина, а ще п'ятеро допустили по дві помилки. На перевірку надійшло понад 10 тис. текстів радіодиктанту, більшість із них електронною поштою, але були й паперові листи. Автором тексту радіодиктанту-2024 була письменниця Оксана Забужко, а читав текст поет Павло Вишебаба.

Радіодиктант національної єдності-2025 без помилок написало 6 людей, а ще 11 допустили по одній помилці. Загалом на перевірку надійшло понад 11,2 тис. текстів. Авторкою тексту була письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, а читала його народна артистка України, акторка Наталія Сумська.