У Раді з держпідтримки кінематографії і Держкіно обговорюють необхідність зниження квоти показів українського кіно в кінотеатрах

У Раді з державної підтримки кінематографії і Державному агентстві України з питань кіно обговорюють звернення до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо зниження квоти показів українського кіно в кінотеатрах або призупинення штрафів за невиконання цієї квоти.

"В Україні систематично не виконується передбачена законом квота в 30% національного екранного часу для показу національних фільмів… Держкіно, розуміючи ситуацію, яка є в країні, утримується від притягнення до відповідальності. Ми маємо різні відсотки виконання, всі знають цю проблему. Я не те, що захищаю кінотеатри, просто з розумінням ставлюсь до цього", – сказав голова Держкіно Андрій Осіпов на засіданні Ради з державної підтримки кінематографії.

У зв'язку з цим він запропонував звернутися до Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо зменшення відповідної квоти демонстрування національних фільмів з 30% до 20%.

"Це середньозважений показник по країні, його виконують. Це зніме напругу – і Держкіно не буде тиснути на кінотеатри, а кінотеатри спробують виконати це положення закону", – заявив Осіпов.

Крім того, на засіданні звучали пропозиції запровадити поквартальне обчислення квот, а не помісячне, як це є на сьогодні, а також призупинити застосування штрафів до кінця дії воєнного стану.

Зі свого боку керівниця громадської спілки "Союз кінотеатрів України", генеральна директорка мережі кінотеатрів "Планета кіно" Наталія Байдан заявила, що, на жаль, попит глядача на українські фільми від початку був дуже невисокий.

"Ми попрацювали над тим, щоб його збільшити. На сьогоднішній день у нас попит зріс від 4-5% цих сеансів до 12-15% в залежності від того, коли які фільми виходять… 30% – це взагалі нереальна історія на сьогоднішній день. Нам не вистачає ні контенту, ні інформації, які фільми йдуть в кінотеатрах", – зазначила вона.

Також Союзі кінотеатрів заявили, що наразі українське кіно в загальній кількості релізів складає 8-12%, тому виконати квоту в 30% можливо лише, якщо транслювати фільми в пусті зали.

В той же час, голова Ради з державної підтримки кінематографії (Україна) Галина Вярвельська заявляє, що питання зниження квоти потребує детальнішого вивчення.

"З одного боку, ми всі сподівалися, що цієї осені, цього сезону буде гостра конкурентна боротьба за екранний час серед українських прем'єр. Але не так сталося, на жаль, є об'єктивні фактори. Але наступного року і через рік, завдяки програмі "Тисячовесна" очікуємо на появу нових і нових українських національних фільмів. І тут, на фоні такого масштабного запланованого виробництва, ми хочемо зменшити використання національного екранного часу в кінотеатрах", – зазначила вона.

Згідно із законом "Про кінематографію", з метою сприяння виробництву фільмів в Україні, а також доступу глядачів до перегляду творів національної кінематографічної спадщини демонстратори фільмів, які не є суб'єктами у сфері аудіовізуальних медіа, зобов'язані щонайменше 30% загального щомісячного часу демонстрації фільмів здійснювати демонстрацію національних фільмів, інших фільмів, вироблених суб'єктами кінематографії України, і творів національної кінематографічної спадщини.

Як повідомлялося, громадська спілка "Союз кінотеатрів України" заявила, що через безпекову ситуацію і затяжні повітряні тривоги майже всі кінотеатри України працюють у збиток і довго так не протримаються. Зокрема, зазначалося, що на сьогоднішній день відвідуваність українських кінотеатрів складає 10-15% від того, що було до повномасштабного вторгнення.

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов повідомив, що відомство пропонуватиме уряду розглянути можливість підтримати кінотеатри через компенсацію операційних витрат, виплат за сеанси, які не відбулися та надання цільових коштів глядачам на відвідування кінотеатрів через програму в "Дії".

Джерело: https://www.youtube.com/live/krBSuSUjBHU?si=jSGI_5ufgVa3UgwX