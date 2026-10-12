Держкіно проситиме уряд підтримати кінотеатри через компенсацію операційних витрат і виплат за сеанси, які не відбулися

Державне агентство України з питань кіно пропонуватиме уряду розглянути можливість підтримати кінотеатри через компенсацію операційних витрат, виплат за сеанси, які не відбулися, та надання коштів глядачам на відвідування кінотеатрів, повідомив голова Держкіно Андрій Осіпов.

"Наразі ми маємо напрацьованих три варіанти можливих рішень (підтримки кінотеатрів – ІФ-У). Основним варіантом, який швидко може дати результат за наявності фінансування, все ж таки залишається інституційна підтримка операційних витрат кінотеатрів, які потерпають найбільше", – сказав Осіпов на засіданні Ради з державної підтримки кінематографії.

За його словами, на першому етапі реалізації даної підтримки будуть враховані кінотеатри, які знаходяться в зонах постійних повітряних тривог, а далі програма поширюватиметься, виходячи із наявних коштів.

"Друге – це компенсація виплат за сеанси, які не відбулися. Скажу чесно, поки що крім самої ідеї інструменту немає, але ми його шукаємо і він увійде у рекомендації від Держкіно і від Ради з державної підтримки кінематографії", – розповів він.

Третім варіантом підтримки, за словами Осіпова, обговорюється програма надання коштів глядачу через "Дію" для витрат в кінотеатральній мережі.

"Цей захід відіграє дві функції: перша – ці кошти будуть цільові для кіно; друге – глядач зможе піти в кінотеатр і відновити чи підтримати звичку ходити до кінотеатру", – додав він.

За його словами, саме в такому порядку черговості будуть сформовані пропозиції Держкіно. Далі їх передадуть на розгляд віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної.

Серед іншого, Осіпов закликав профільні громадські організації і Раду з державної підтримки кінематографії сформувати для Мінкультури позицію, що дані заходи є терміновими і невідкладними для сфери.

Як повідомлялося, громадська спілка "Союз кінотеатрів України" заявила, що через безпекову ситуацію і затяжні повітряні тривоги майже всі кінотеатри України працюють у збиток і довго так не протримаються. Зокрема, зазначалося, що на сьогоднішній день відвідуваність українських кінотеатрів складає 10-15% від того, що було до повномасштабного вторгнення.

Джерело: https://www.youtube.com/live/krBSuSUjBHU?si=jSGI_5ufgVa3UgwX