Майже всі кінотеатри України працюють у збиток і довго так не протримаються – Союз кінотеатрів

На сьогоднішній день відвідуваність українських кінотеатрів складає 10-15% від того, що було до повномасштабного вторгнення, заявляє керівниця громадської спілки "Союз кінотеатрів України", генеральна директорка мережі кінотеатрів "Планета кіно" Наталія Байдан.

"Щойно розпочалася повномасштабна війна наша відвідуваність знизилася на 60-70% від тієї, яка була до війни. На сьогоднішній день, після затяжних тривог і після того, як почали тероризувати саме торгівельні центри і всі громадські установи, то у нас від цієї відвідуваності ще майже 60% клієнтів "відвалилося". Тобто на сьогоднішній день ми працюємо на 10-15% від того, що ми мали до повномасштабного вторгнення", – сказала Байдан на засіданні Ради з державної підтримки кінематографії.

Вона наголосила, що така відвідуваність не забезпечує навіть мінімальні витрати кінотеатрів: заробітна плата, комунальні послуги, орендна.

"На сьогодні майже всі кінотеатри України працюють у збиток і у збиток дуже величезний. Ми говоримо про мільйони гривень. Наразі ситуація така, що зараз всі ці збитки – це наші борги, які ми накопичуємо. Але питання в тому, що ми не зможемо працювати в такому режимі довго. Ще кілька місяців і ми будемо просто зачинятися", – заявила вона.

За словами Байдан, мережеві кінотеатри потерпають ще більше, тому що вони знаходяться в торгівельних центрах і залежить від них.

Серед іншого, керівниця Союзу кінотеатрів розповіла, що найбільші втрати спостерігаються у Харкові, де у вересні не відбулося 90% сеансів через затяжні тривоги, у Дніпрі не відбулося 80% сеансів, в Києві – 60% сеансів. Що стосується західних областей, то втрати становлять до 30%, зокрема у Львові.

Крім того, представниця Союзу кінотеатрів Вікторія Зюнькіна наголосила, що ситуація складається так, що в близькій перспективі кінотеатри почнуть банкрутувати і закриватися, особливо в маленьких містах.

Джерело: https://www.youtube.com/live/krBSuSUjBHU?si=jSGI_5ufgVa3UgwX