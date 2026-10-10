Київський театр ляльок представив прем'єру "Аліса в країні Див": логічний абсурд для підлітків і дорослих

Київський академічний театр ляльок представив прем'єру вистави "Аліса в країні Див" за мотивами знаменитої історії Льюїса Керролла.

Попри повітряну тривогу на момент початку вистави та перебої з електропостачанням у столиці, прем'єра вистави зібрала повну залу глядачів і відбулася з використанням генератора, щоб уникнути ризиків, повідомив директор-художній керівник Ігор Гулий.

ІГор Гулий розповів, що над драматургічною основою та постановкою вистави працював французький режисер Григор Мане. Актор, режисер, сценограф і драматург, який понад 35 років мав досвід роботи у французьких театрах, Мане останні чотири роки живе та ставить вистави в Києві, співпрацюючи з провідними українськими театрами.

Нову роботу він визначає як "логічний абсурд на дві дії", орієнтований насамперед на підлітків, хоча порушені у виставі теми пошуку власної ідентичності, дорослішання та взаємодії зі складним світом виходять далеко за межі дитячої аудиторії.

Водночас творці свідомо наповнили виставу сучасними українськими образами, жартами та мовними парадоксами, які легко зчитуються підлітковою аудиторією. Серед них, зокрема, репліка "У нас є тільки "Океан Ельзи"", несподівана поява героя "Карпа з Карпат", каламбур про "пісний пиріг, який тому й пісні співає", а також оригінальне трактування трикутника як "Коки, Колі та Кока-Колі". Окремий комічний ефект створює образ узвару з перцем, від якого безупинно чхає Аліса. Такі деталі не лише викликають сміх у залі, а й органічно переносять фантастичний світ Керролла в український культурний контекст.

За сюжетом Аліса потрапляє до світу парадоксів, де звичні правила перестають діяти, а кожна нова зустріч із персонажами змушує засумніватися в очевидному. Постановка побудована на швидких діалогах, словесних іграх, гротеску та тонкій театральній іронії, завдяки чому класичний твір отримує сучасне сценічне прочитання.

Особливе пожвавлення серед глядачів викликали сценічні ігри з математикою та логікою. Зокрема, запропонована авторами візуалізація образу "дієти" та "нова таблиця множення" стали однією з найяскравіших знахідок вистави. Побудована на абсурдній, але внутрішньо логічній грі, вона викликала щире захоплення дітей і дорослих та, як жартували глядачі після прем'єри, цілком заслуговує на місце в оновленій методиці викладання математики.

Однією з головних особливостей вистави стало поєднання різних систем ляльок із відкритою акторською грою без традиційних ширм. Глядачі одночасно спостерігають і за персонажем, і за актором, який його створює, що додає сценічній дії додаткової глибини та динаміки.

У постановці задіяна вся трупа театру. Актори легко переходять від роботи з ляльками до живого існування на сцені, створюючи багатошарову театральну реальність, у якій фантазія, гумор і філософські підтексти органічно поєднуються між собою.

Окрему увагу привертає візуальне рішення вистави. Яскраві костюми, оригінальні ляльки та сценографія формують впізнаваний химерний світ "Країни див", де кожен персонаж має власний характер і пластику. Сценічний простір постійно трансформується, підтримуючи високий темп дії та занурюючи глядачів у калейдоскоп несподіваних подій.

Над художнім оформленням працював заслужений художник України Микола Данько. Музичне рішення створив заслужений діяч мистецтв України Олександр Курій разом з композитором Валерієм Тишлером, за пластичну виразність вистави відповідала хореографиня-постановниця Ганна Кийко.

На прем'єрному показі блискуче втілила образ Аліси Аліна Шульгіна, у ролі Чеширського Кота виступив Юрій Фарафонов, роль Кролика виконав Олександр Ворона, а роль Капелюшника зіграв Артем Метельський, ролі Міс Керро та Королеви зіграла Ліка Шваченко.

Прем'єра відбулася в непростих умовах воєнного часу. Перед початком показу через повітряну тривогу глядачі близько 40 хвилин перебували в зручному укритті, яке знаходиться в приміщенні театру, а виставу зіграли на генераторному живленні. Водночас відвідувачі відзначили злагоджену роботу колективу театру, спокійну організацію процесу та атмосферу гостинності, яка зберігалася попри всі зовнішні обставини.

Для багатьох гостей вечора нова "Аліса в країні Див" стала своєрідною подорожжю до світу фантазії, що дозволяє хоча б на кілька годин відволіктися від тривожної реальності.