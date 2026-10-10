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Культура

У Києві 15-18 жовтня відбудеться форум фотографії війн і конфліктів Impact Kyiv 2026

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У Довженко-Центрі 15-18 жовтня відбудеться Форум фотографії воєн та конфліктів "Impact Kyiv 2026", який досліджує вплив глобальних конфліктів та технологічних змін на візуальне оповідання і медіасередовище.

Подію організували Український Дім Фотографії спільно з Французьким інститутом в Україні за підтримки Посольства Франції в Україні.

Як зазначають організатори, понад десять років розв'язана Росією війна проти України переформатовує глобальний інформаційний ландшафт. Утім, на тлі втрати колишньої сили традиційних зображень конфлікту виникає проблема утримання уваги світової громадськості. Сучасні дослідження фіксують явище "втоми від співчуття" та знечутливлення цифрового глядача, коли візуальний контент перетворюється на частину багатовимірної бази даних, поєднуючи знімки з дронів, супутникові дані та локальні військові архіви замість класичної фотожурналістики.

У межах форуму планується представити проєкти 13 авторів із усього світу, які демонструють новий погляд на суспільства, що живуть в умовах воєн і конфліктів.

Програма події включає міжнародну виставку "Фотографія війни та конфліктів в епоху глобальних змін" та експозицію французького фотографа Лорана Ван дер Стокта "ВАШ СПРОТИВ. Наша спільна Історія", що працюватимуть до 8 листопада. Також на відвідувачів чекають дискусії та діалоги з українськими й іноземними фотографами, професійні зустрічі, портфоліо-рев'ю з фахівцями галузі та кураторські кінопокази, присвячені етичним підходам до документування конфліктів і збереженню архівів.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · Політичні новини
#київ #війна #фото #форум
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