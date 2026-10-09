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Культура

Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолив колишній політв'язень Кремля Сенцов

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Журі міжнародного конкурсу кінофестивалю "Молодість" очолив колишній політв'язень Кремля Сенцов
Фото: Кінофестиваль "Молодість"

Журі міжнародного конкурсу 55-го кінофестивалю "Молодість" очолив український кінорежисер, сценарист, письменник, колишній політв'язень Кремля та військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов.

До складу журі міжнародного конкурсу також увійшли виконавчий директор і генеральний директор Європейської кіноакадемії (EFA) Маттайс Ваутер Кнол (Нідерланди), режисерка документального та ігрового кіно Махназ Мохаммаді (Іран), театральний режисер, педагог і менеджер культури, заслужений артист України Євген Лавренчук (Україна), кінознавиця Аніта Узулнієце (Латвія), йдеться у пресрелізі кінофестивалю.

Національний конкурс оцінюватимуть представники української та міжнародної іноіндустрії: режисер В'ячеслав Туряниця (Україна), організатор кінофестивалів і кінопрограмер Радек Ліпка (Польща), засновник і керівник лондонської сейлз-агенції Film Republic Ксав'є Анрі-Рашід.

Як повідомлялося, 55-й міжнародний кінофестиваль "Молодість" відбудеться 24 жовтня – 1 листопада в Києві.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#кінофестиваль #журі #молодість
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