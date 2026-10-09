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Культура

Третій джазовий фестиваль пам'яті Сергія Артемова відбудеться у Дніпрі

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Третій джазовий фестиваль пам'яті Сергія Артемова відбудеться у Дніпрі

III International Artemov Jazz Festival 2026 пройде у Дніпропетровській філармонії з 10 до 23 жовтня, повідомляється на сайті закладу. У межах фестивалю відбудуться концертні виступи, джем-сесії, лекція-перформанс та майстер-класи. В кожному виступі має прозвучати хоча б один твір Сергія Артемова у власній інтерпретації.

Відкриття відбудеться за участю Mike Ievtushenko & Cherkasy Jazz Orchestra. Майже два тижні звучатиме музика у виконанні Oleksii Movchan Ensemble, польсько-українського проєкту Sarnecki & Zakus Quintet, вокалістки Юлії Роми, біг-бенду Степана Дудка, а закриватиме фестиваль авторська програма кримськотатарського піаніста Усеіна Бекірова у супроводі Dnipro Big Band. Також спеціально для юних глядачів підготував програму Funk Orchestra for Teens.

Дніпровський джазовий музикант і композитор Сергій Артемов загинув у бою під Бахмутом у квітні 2023 року. Музикант народився 12 жовтня 1993 року в Дніпрі, грав на бас-гітарі та контрабасі, був співзасновником джазового колективу Vibe Trio. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він добровільно вступив до лав Збройних сил України (мав позивний «Музикант»), воював у складі 17-ї окремої танкової бригади, брав участь у визволенні Херсонщини та був посмертно нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

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