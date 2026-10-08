Суд просять визнати протиправними деякі положення про проведення конкурсів "Тисячовесни"

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом активістки і краєзнавиці, голови ГО "Громадський рух "Почайна" Аннабелли Моріни до Кабінету міністрів щодо визнання протиправними та нечинними деяких норм положень про проведення конкурсу у межах ініціативи підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна".

Зокрема, суд просять визнати протиправними та нечинними деякі норми Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів і Положення про конкурсні комісії з організації та проведення мистецьких конкурсів, затверджених постановою уряду № 404 від 25 березня 2026 року.

Так, у Положенні про конкурсні комісії з організації та проведення мистецьких конкурсів вимагається визнати протиправними та нечинними пункт 6 (регламентує склад конкурсних комісій), пункт 8 (регламентує зобов'єязання членів конкурсних комісій, зокрема дії під час конфлікту інтересів), пункт 17 (регламентує прийняття рішень конкурсною комісією), а також вимагається вилучити норму, яка дозволяє проводити в закритому форматі без онлайн-трансляції засідання, на якому формуються пропозиції щодо визначення переможців конкурсу.

У Положенні про організацію та проведення мистецьких конкурсів вимагається визнати протиправними та нечинними пункт 18, яким регламентується розгляд проектів під час проведення третього етапу конкурсу відповідно до визначених критеріїв, а також засідання конкурсної комісії та складання протоколу, в якому зазначаються результати конкурсу та пропозиції щодо визначення переможців конкурсу.

За словами ініціаторки позову, вимогами є визнати протиправними положення, які дозволяють участь у конкурсних комісіях осіб із конфліктом інтересів та встановлюють непрозорий механізм визначення переможців.

"Особливий порядок "Тисячовесни" фактично дозволив членам журі одночасно подати на цей конкурс проєкти. І, о диво! – саме ці проєкти опинилися серед переможців... По моїм підрахункам, якнайменше 33% експертів – членів журі "Тисячовесни" мають проекти-переможці. Якщо відкинути експертів-іноземців, процент ще більше", – написала Моріна в мережі Facebook.

Підготовче судове засідання призначено на 12:30 29 жовтня 2026 року. У якості третіх сторін до суду залучені Міністерство культури України, Державне агентство України з питань кіно, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

Уряд розраховує профінансувати в 2026 році всіх переможців "Тисячовесни". У той же час 5 жовтня в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінкультури розповіли, що якщо переможці "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році.

За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

На "Тисячовесну" в проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.