Архітектурний конкурс на проект Національного пантеону має відбутися до кінця року – план дій уряду

План пріоритетних дій уряду передбачає, що організація та проведення архітектурного конкурсу на найкращий архітектурний проект Українського національного пантеону має відбутися до кінця року.

Згідно з розпорядженням №999 від 30 вересня, яким затверджено план, до кінця грудня має бути підписано договір про проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу щодо проекту Пантеону.

Також до кінця листопада передбачається розроблення та представлення проекту єдиного стандарту шрифтового оформлення нормативно-правових актів органів влади, зокрема створення передумов для використання унікального українського шрифту.

Як повідомлялося, 1 липня 2026 року Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

У вересні Міністерство культури заявило, що проводить попередні ринкові консультації щодо закупівлі послуг з організації та проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Український національний пантеон" у Києві.