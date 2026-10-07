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Культура

Склади видавництва "Книголав" на столичному Подолі знищено через нічну атаку РФ

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Внаслідок нічної російської атаки знищено склади видавництва "Книголав" на столичному Подолі, а також зазнав пошкоджень новий склад, де зберігаються відновлені після попередньої атаки наклади.

"Маємо дуже болючу новину. У ніч на 7 жовтня росія завдала чергового терористичного удару ракетами. Унаслідок атаки було знищено складські приміщення на Подолі. Наш новий склад, де зберігалися книги #книголав, які ми відновили після першого удару у липні, на жаль, також зазнав значних пошкоджень", – йдеться в повідомленні видавництва.

Там зазначили, що наразі не можуть остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені або більше не підлягають відновленню.

"Але точно можемо сказати, що було втрачено десятки тисяч книг. Остаточні втрати ми зможемо оцінити лише після того, як матимемо повноцінний доступ до складу та детально оцінемо стан усіх книжок. Найважливіше – усі наші колеги живі та не постраждали!", – розповіли в "Книголаві".

Як повідомлялося, у ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#видавництво #обстріл #пошкодження #книголав
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