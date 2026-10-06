Розпочалися пошукові дослідження місць поховань загиблих українців на території Ласкова в Польщі – УІНП

Розпочалися пошукові дослідження місць поховань осіб, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни на території села Ласків, гміни Мірче Грубешівського повіту Люблінського воєводства Республіки Польща, повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

"Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Український інститут національної пам'яті забезпечує проведення пошукових робіт. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій "Доля", – йдеться в повідомленні УІНП.

Зазначається, що відповідний дозвіл для проведення експедиції були отримані від польської сторони 31 серпня 2026 року.

Метою пошукових досліджень є виявлення місць поховань цивільних мешканців Ласкова, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

"Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року відбулася перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова", – розповіли в інституті.

Зазначається, що за різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути уточнена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам'яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. У кінці серпня на Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької.

На початку серпня польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України

За результатами пошукових робіт у вересні на старому Голосківському кладовищі у Львові знайдено 113 останків солдатів Війська Польського.