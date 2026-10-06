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Культура

НАЗК відмовило Мінкультури у погодженні Антикорпрограми на 2026-2028рр, міністерство проведе додаткове оцінювання

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НАЗК відмовило Мінкультури у погодженні Антикорпрограми на 2026-2028рр, міністерство проведе додаткове оцінювання

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відмовило Міністерству культури України у погодженні Антикорупційної програми міністерства на 2026-2028 роки.

Згідно з наказом Мінкультури №1228 від 5 жовтня, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна доручила провести додаткове оцінювання корупційних ризиків у діяльності міністерства у зв'язку з відмовою у погодженні Антикорупційної програми відомства на 2026 – 2028 роки Нацагентством з питань запобігання корупції.

Зокрема, Сектору з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами доручено: організувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків та усунути виявлені недоліки; подати доопрацьовану Антикорупційну програму на погодження НАЗК.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#назк #мінкультури
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