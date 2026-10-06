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Культура

Майже 2,2 тис. пам'яток та понад 2,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури постраждало через агресію РФ

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Майже 2,2 тис. пам'яток та понад 2,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури постраждало через агресію РФ
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Майже 2,2 тис. пам'яток культурної спадщини та понад 2,6 тис. об'єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, повідомляє Міністерство культури.

"Станом на кінець вересня 2026 року в Україні внаслідок російської агресії постраждав 2161 об'єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури. Упродовж вересня кількість постраждалих об'єктів культурної спадщини зросла на 26, закладів культури – на 25", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що більше 13 млн книжок на суму понад 1,75 млрд грн знищено внаслідок російських атак тільки за літо 2026 року, а з початку повномасштабного вторгнення друкарні, видавництва, склади з книжками та книгарні РФ атакувала щонайменше 21 раз.

Серед постраждалих об'єктів культурної спадщини – 194 пам'ятки національного значення, 1769 – місцевого значення та 198 щойно виявлених об'єктів.

Найбільше таких об'єктів зафіксовано у Донецькій області – 369, Харківській – 355, Херсонській – 305, Києві – 285 та Одеській області – 212.

Також зазначається, що у вересні російські атаки завдали нових пошкоджень об'єктам культурної спадщини у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській областях та Києві, а к Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях російські удари повторно пошкодили об'єкти, які вже зазнавали руйнувань.

"Окремої уваги потребують об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО та їхні буферні зони. У вересні пошкоджень зазнала будівля Консисторії – складова ансамблю Софійського собору, а також об'єкти в його буферній зоні", – розповіли у відомстві.

Крім того, російська агресія завдала шкоди 2665 закладам культури, 571 із них знищено. Це 21,4% від загальної кількості постраждалих закладів.

Найбільшу групу серед постраждалих закладів становлять клубні заклади – 1327 об'єктів. Також російська агресія пошкодила або знищила 917 бібліотек, 197 закладів мистецької освіти, 140 музеїв і галерей, 57 театрів, кінотеатрів та філармоній. Серед постраждалих об'єктів також дев'ять заповідників, 14 парків і зоопарків, три цирки та кіностудія у Києві.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

"Точний облік втрат на тимчасово окупованих територіях залишається ускладненим. Станом на вересень 2026 року майже вся територія Луганської та значні частини Запорізької, Донецької й Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації", – йдеться в повідомленні.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#війна #культура #втрати
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