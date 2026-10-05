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Культура

Реставратори почали відновлення вітражів у храмі Св.Андрія у Львові

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У львівському храмі Святого Андрія починають відновлювати вітражі, пошкоджені під час російської атаки, повідомляє пресслужба Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради.

Сьогодні майстри розпочали встановлення риштування, щоб отримати доступ до чотирьох вітражів другого ярусу. Після демонтажу їх оцінять за станом: найбільш пошкоджені реставруватимуть, решту очистять, зміцнять і доповнять.

За словами реставраторки Марії Шумської-Барвінок, перший етап триватиме близько місяця. Вітражі та пошкоджене скло демонтують, виготовлять лекала та встановлять захисне антивандальне скло. До холодів воно має захистити храм від потрапляння води, допомогти стабілізувати температуру й вологість та запобігти подальшому пошкодженню настінних розписів.

Далі вітражі реставруватимуть і поступово повертатимуть на місце. Усі роботи планують завершити до липня 2027 року.

Паралельно до кінця грудня планують відновити знищене пожежею вікно дзвіниці та дерев’яні віконниці, відтворивши їхню форму й матеріали. Про перебіг цих робіт повідомлятимемо окремо.

Як повідомлялось, Храм Святого Андрія у Львові зазнав пошкоджень 24 березня 2026 року через російську атаку ударними безпілотниками по історичному центру міста.

Проєкт реалізують Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради та ГО "ХЕМО: лабораторія моніторингу української спадщини" за підтримки Світового фонду пам’яток (World Monuments Fund).

#відновлення #храм #львів
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