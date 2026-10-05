Мінкультури: якщо переможці "Тисячовесни" не отримають кошти в 2026р, їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027р

Якщо переможці програми підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна-2026" не отримають кошти від держави в поточному році, то їх профінансують із бюджету на ініціативу в 2027 році, повідомила директорка Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Міністерства культури Ганна Красноступ.

"Офіційно нам не сказали – стоп. Ми робимо все від нас залежне. Всі переможці, а їх 680, розраховують на програму. Із цієї кількості 150 мають завершити проєкти в цьому році. Деякі переможці, де була частка співфінансування, уже почали робити по проєктам. І моя задача зараз оперативно і правильно все зробити, щоб ДП "Центр захисту інформаційного простору України" уклало договори і щоб дати попередню оплату", – сказала Красноступ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи інформацію про можливе скорочення фінансування на культурні проєкти.

Вона зазначила, що станом на зараз жодної угоди з переможцями конкурсу ще не укладено, але це має відбутися найближчим часом.

"Контракти ми можемо укладати, в проєктах договорів має бути передбачене положення, що це один із форс мажорів, якщо немає коштів", – додала чиновниця.

В той же час, керівниця департаменту зазначила, що якщо так станеться, що через форс мажор хтось не отримає в цьому році фінансування, то статус переможця "Тисячовесни-2026" за ними залишається і фінансування відбудеться в наступному році із коштів, які закладуть на цю програму.

"В залежності від ситуації ми вже будемо дивитися. Якщо не пройшли оплати в цьому році, то частина коштів піде не на новий конкурс, а щоб запустити ті проєкти, які визнані переможцями в цьому році", – зазначила Красноступ.

За її словами, у разі відтермінування державного фінансування, переможці конкурсу не будуть зобов'язані створити культурний продукт в раніше обумовлені терміни. В той же час, у такому разі Міністерству фінансів буде запропоновано внести зміни до порядку використання коштів і продовжити ці терміни.

В той же час, вона констатувала, що наразі кошти на "Тисячовесну" у міністерства не забрали. А в помісячному розподілі заплановано, що більшість проплат має відбутися в грудні для проектів, які мають виготовитися в наступні роки.

У зв'язку з цим Мінкультури очікує додаткових роз'яснень від уряду, яким чином буде складатися ситуація з подальшим фінансуванням в поточному році.

Керівниця департаменту розповіла, що під час перемовин з переможцями міністерство проговорює всі можливі варіанти.

Як повідомлялося, наприкінці вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що для економії бюджетних коштів на користь потреб оборони буде призупинена низка витрат, зокрема фінансування дорожніх робіт, "Планів стійкості", а також по деяким культурним програмам.

29 вересня Кабінет міністрів ухвалив рішення про пріоритетність державних видатків в умовах складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованого міжнародного фінансування.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено 680 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

На "Тисячовесну" в проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 5,4 млрд грн, що на 1,4 млрд грн більше, ніж в поточному році.