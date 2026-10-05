Мінкультури думає відмовитися від щорічного моніторингу вітчизняних медіа

Міністерство культури України думає відмовитися від щорічних заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа, повідомила директорка Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Мінкультури Ганна Красноступ.

У кінці вересня на сайті міністерства був опублікований наказ, згідно з яким визнано таким, що втратив чинність наказ від травня, яким відомство доручило державному підприємству "Центр захисту інформаційного простору України" забезпечити у 2026 році підготовку та проведення щорічних заходів із моніторингу інформації у вітчизняних медіа за 10,5 млн грн.

"Це тематичний моніторинг. Крім загальних позитивних і негативних тенденцій, моніторили, наприклад, як висвітлюється в медіа питання безбар'єрності. Результати моніторингу, крім Мінкультури, отримували Офіс президента, Кабмін, Верховна Рада", – сказала Красноступ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, щороку на тендері перемагав один і той самий надавець послуги, який демпінгував по вартості. У поточному році тендер був оскаржений в Антимонопольному комітеті і відповідно моніторинг не відбувався.

"Якщо 9 місяців вся країна, а у нас проблема з бюджетом, прожила без цього моніторингу, то немає сенсу його було робити до кінця року. Щодо наступного року, я ще буду проводити консультації і наради. Для мене як директора департаменту – це не доцільно. Це просто ефективне використання бюджетних коштів", – додала вона.

На уточнююче запитання, чи буде моніторинг запроваджуватися в наступному і в подальших роках, Красноступ зазначила, що все залежатиме від ситуації в країні, можливо, він буде видозмінений, але, на її думку, такої необхідності немає.

Як повідомлялося, 2024 року Мінкультури також проводило заходи з моніторингу інформації у вітчизняних медіа. Тоді передбачалося виділити на ці цілі 10 млн грн. В той же час у 2025 році на ці цілі передбачалося 15 млн грн.

Тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що здійснення владою моніторингу інформації в медіа необхідне для правильного формування інформаційної політики. За його словами, цей моніторинг проводиться для органів влади, Офісу президента, Кабінету міністрів, інших міністерств, зокрема для Мінкультури.