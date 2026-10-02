Мінкультури внесло Тараканівський форт до Держреєстру нерухомих пам'яток України

Міністерство культури України внесло Тараканівський форт у Рівненській області до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Згідно з наказом №1215 від 1 жовтня, перелік об'єктів культурної спадщини, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у Рівненській області за категорією місцевого значення доповнено Фортом 1890 року у селі Тараканів.

У зв'язку з цим Рівненській обласній військовій адміністрації доручено: поінформувати власників пам'ятки культурної спадщини або уповноважені ними органи про занесення пам'ятки культурної спадщини до реєстру; протягом 2026 – 2027 років, але не пізніше 6 місяців після припинення/скасування воєнного стану в Україні, забезпечити приведення облікової документації на пам'ятку у відповідність до цього наказу.

Також ОВА доручено забезпечити: розробку та затвердження науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання території пам'ятки; розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж території пам'ятки культурної спадщини, зазначеної в додатку до цього наказу; подання заяви про внесення встановлених документацією обмежень у використанні земель до державного земельного кадастру.

Як повідомлялося, у середині квітня 2026 року стало відомо, що на Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту: відбулася руйнація частини Центральної казарми.

Після цього Рівненська обласна військова адміністрація звернулася до Міністерства оборони з проханням терміново закрити доступ відвідувачів до Тараканівського форту та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури – внести цей об'єкт до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Своєю чергою, Мінкультури просить Рівненську ОВА і Тараканівську сільську раду здійснити моніторинг стану Тараканівського форту і за необхідності вжити заходів реагування.

В жовтні 2019 року тодішній голова ОДА Віталій Коваль заявив, що Тараканівський форт – це потужний туристичний магніт, проте він – без належного догляду і розвитку. Він повідомив, що Міноборони готове віддати форт на баланс області з ділянкою 8,68 га для облаштування туристичної інфраструктури – парковки, каси, маршрути, готелі, заклади харчування.

В лютому 2020 року Рада розвитку громад та територій при ОДА представила інвестиційні пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2027 року, до яких, серед іншого, увійшли туристичний комплекс "Дубенський замок" та "Тараканівський форт".

У травні 2020 року в ОДА повідомили, що досягнуто домовленостей з Міноборони щодо передачі Тараканівського форту разом із земельною ділянкою площею 5,4 га для облаштування туристичної інфраструктури. В липні зазначалося, що Міноборони отримано всі, передбачені законодавством, погодження щодо передачі форту в спільну власність територіальних громад області, а також, що вирішується питання щодо поділу земельної ділянки, на якій розташований форт, після чого питання мало би бути винесено на розгляд уряду.

У жовтні 2020 року голова ОДА порушив перед президентом України питання передачі Тараканівського форту на баланс області для облаштування рекреаційної території. Володимир Зеленський тоді пообіцяв допомогти вирішити це питання. Крім того, він заявляв, що Тараканівський форт буде включено до програми великої реставрації на 2021 рік.