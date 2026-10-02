Голова Комітету свободи слова пропонує в 2027р перенаправити 0,5 млрд грн із телемарафону на відновленню пошкоджених РФ медіа

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин(фракція "Голос") пропонує в проєкті державного бюджету на 2027 рік перенаправити 500 млн грн із фінансування національного телемарафону на програму сприяння відновленню пошкоджених Росією медіа.

"Марафон треба закривати, а постраждалі від російських атак медіа – відновлювати. Недавно на Комітет з питань свободи слова стало зрозуміло, що уряд не бачить своєї ролі в процесі відновлення медіа, які знищує Росія. Ні Агентство з питань відновлення не може забезпечувати цей напрямок, ні Мінкульт не має необхідних програм та механізмів. Ну що, тоді вирішили ініціювати цей процес самостійно. Подав правку до бюджету, де пропоную забрати півмільярда гривень з Єдиного марафону та спрямувати до Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення на нову програму – сприяння відновленню пошкоджених Росією медіа", – написав Юрчишин в мережі Facebook.

Він зазначив, що державі важливо хоча б почати демонструвати готовність відновлювати незалежні медіа.

"Бо так і гроші партнерів та бізнесу можна буде залучити. Цікаво, чи більшості стане сміливості хоча б цей мізер виділити для нової бюджетної програми?", – додав депутат.

Він нагадав, що станом на вересень 2026, Інститут масової інформації зафіксував 109 випадків пошкодження офісів та редакцій медіа внаслідок російської агресії.

"Ми не маємо права стояти осторонь та залишати медіа без підтримки. Новий бюджетний рядок для Держкомтелерадіо – саме про це… В ідеалі і всі 1,6 млрд грн у марафону забрати, зупинити його та повернути до ефірного мовлення постраждалі від війни "Прямий" та "5 канал" Ну і, звісно, espreso tv. Так би і рекомендацію ЄС виконали, і одержавлення телебачення зупинили б", – написав Юрчишин.

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік передбачає 1,6 млрд грн на фінансування національного телемарафону та державного іномовлення, а також 3 млрд грн фінансування Суспільного мовника.

Як повідомлялося, 15 вересня уряд схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2027 рік", який передбачає доходи в обсязі 5,65 трлн грн, що на 452,1 млрд грн, або на 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами. На сектор безпеки і оборони запропоновано спрямувати майже 4,89 трлн грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом 2026 року.

Комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій пропонує збільшити на 22,5 млрд грн фінансування Міністерства освіти і науки в проєкті держбюджету-2027; Комітет Ради з питань правової політики рекомендує збільшити видатки органам державної та судової влади на 19,3 млрд грн; Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки хоче збільшення майже на 3,6 трлн грн видатків сектору безпеки і оборони; Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує збільшити на 11,4 млрд грн фінансування Міністерства у справах ветеранів.