Мінкультури за вересень надало 4 підприємствам статус критично важливих, зокрема гурту "Друга ріка"

Міністерство культури України надало у вересні чотирьом підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за вересень 2026 року, встановлено, що ТОВ "Друга Ріка" (лейбл гурту "Друга ріка"), ТОВ "ГСТ", ТОВ "СІТБ" і ТОВ "СІТБ Преміум" відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

30 червня Міністерство культури оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.