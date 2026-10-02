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Культура

У "Дії" стартувало голосування за знакову українську книжку останніх п'яти років

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У "Дії" стартувало голосування за знакову українську книжку останніх п'яти років

У застосунку "Дія" стартувало голосування за знакову українську книжку останніх п'яти років у межах проєкту "Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом".

Зокрема, у пропонованому для голосування списку 15 книжок про українську ідентичність, пам'ять, війну, окупацію і історію, які вийшли у 2022-2026 роках.

Серед них: "Колонія", Макс Кідрук; "Танці з кістками", Андрій Сем'янків; "За Перекопом є земля. Кримський роман", Анастасія Левкова; "Вірші з бійниці", Максим "Далі" Кривцов; "Бунт проти імперії: українські шістдесятники", Радомир Мокрик; "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення", Олександр Михед; "Мова-меч. Як говорила радянська імперія", Євгенія Кузнєцова; "Людина на перехресті. Роздуми про екзистенційний інтелект", Ігор Козловський; "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші", Володимир Вакуленко; "Свідчення", Вікторія Амеліна; "Як читати українських класиків", Ростислав Семків; "Гемінґвей нічого не знає", Артур Дронь; "Списки", Мирослав Лаюк; "Гра в перевдягання", Артем Чех; "Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про свого батька", Віра Курико.

"Обирайте ту, яка мала для вас найбільше значення", – закликали в "Дії".

Зазначається, що голосування триває до 12:00 6 жовтня, а 22 жовтня стане відомо, яка книжка отримає "Відзнаку читацьких симпатій від Дії" в рамках проєкту "Знакові видання Незалежності: 35 книжок, які ми обираємо разом", який реалізують Український інститут книги (УІК) та MEGOGO BOOKS.

В рамках даного проєкту українці на сайті MEGOGO BOOKS можуть обрати до 35 книжок і видавничих серій із довгого списку зі 100 видань, сформованого експертами: літературознавцями, критиками, журналістами, редакторами, представниками культурних інституцій і фестивалів, лідерами думок та людьми, які системно працюють із темою читання.

Раніше в УІК зазначали, що проєкт створений до 35-річчя Незалежності України та є новою версією ініціативи 2021 року, коли українці обирали 30 знакових книжок Незалежності.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#книжка #голосування #дія
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