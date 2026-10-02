VR‑виставка "Україна. Світ Трипілля" відкрилася у Музеї історії міста Києва.

"Створення такої виставки допоможе нам показати велич України… Переосмислення нашої історії, відкриття світу цієї історії, доведення її мовою фахівців посилює наші міжнародні позиції. Мені дуже суголосні лекції Тімоті Снайдера (американський історик – ІФ-У), коли він говорить, що трипільська цивілізація – дуже важливо цей термін уживати – є частиною європейського простору", – сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга на презентації виставки напередодні її відкриття у четвер.

Сибіга наголосив, що Міністерство закордонних справ докладе всіх зусиль, щоб масштабувати знання про унікальну цивілізацію Трипілля через інструментарій ЮНЕСКО.

"У травні 2026 року ми включили археологічний культурний комплекс "Прекукутень-Аріушд-Кукутень-Трипілля" до попереднього списку ЮНЕСКО і робимо все можливе, щоб його включити до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", – зазначила віце‑прем'єр‑міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, дуже важливо, щоб ця виставка здобула популярність в освітніх закладах і була поширена у школах.

"Трипілля – це одна з частин нашої суб'єктності, як і мова. Держава, нація починається із суб'єктності", – зазначив президент України (2005-2010) Віктор Ющенко.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс‑Україна", технологія віртуальної реальності дає змогу "зайти" у світ семитисячолітньої давнини та опинитися всередині реконструйованого трипільського поселення, завітати до житла трипільців, побачити господарські простори, майстерню гончара, сакральну зону, роздивитися предмети побуту. Тут можна спостерігати, як трипільці обробляли землю й вирощували зерно, як із нього готували та випікали хліб, працювали з металом і створювали необхідні для повсякденного життя речі. Землеробство, ремесла, побут і вірування поєднуються у VR‑просторі в цілісну картину життя трипільської спільноти.

У віртуальній виставці представлені оцифровані предмети з колекцій Національного музею історії України, Київського обласного археологічного музею та Музею історії міста Києва: кераміка, антропоморфна й зооморфна пластика, знаряддя праці та предмети побуту.

Проєкт поєднує археологічні та історичні дані, 3D‑моделювання, VR‑технології та інтерактивні елементи. Виставка є частиною культурно‑просвітницької платформи "Україна. Світ Трипілля", яка через популярні формати – художню книгу, театр та VR – розповідає про Трипільську культуру новою мовою.

Виставка підготовлена за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми "Культурна спадщина" та у співпраці з генеральним партнером платформи – благодійним фондом "МХП‑Громаді".