"Нова пошта" облаштовує книжкові простори у відділеннях

"Нова пошта" відкрила Nova Books – спеціально облаштований книжковий простір у відділеннях із бізнес-літературою для професійного та особистісного розвитку, пілотний форматі працює в одному з київських відділень, повідомила пресслужба компанії.

Згідно із пресрелізом, книги з економіки та бізнесу розміщено на окремій вітрині зі спеціально облаштованою касою самообслуговування. Основою добірки Nova Books стала бізнес- та економічна література, яку сформували за рекомендаціями Корпоративного університету Нової пошти, а також на основі улюблених книжок співвласників компанії з їхніх особистих бібліотек.

"Наразі ми тестуємо формат у Києві й уже бачимо високий попит: лише за перші дві доби клієнти придбали близько 20 примірників бізнес-літератури. Серед лідерів продажів – "Дизайн звичних речей" Дональда Нормана та "Атомні звички. Легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих" Джеймса Кліра", – зазначив начальник відділу розвитку нових продуктів "Нової пошти" Іван Білоконний .

Придбати уподобану книгу можна з вітрини або онлайн, відсканувавши на планшеті її штрихкод та сплативши покупку. Купівля відбувається без залучення операторів та очікування у черзі. Партнером пілотного проєкту виступив книжковий сервіс Megogo Books, який відповідає за забезпечення асортименту та дистрибуцію.

"Від початку роботи Megogo Books ми співпрацюємо з "Новою поштою" над тим, аби скорочувати дистанцію між читачем та книжкою – через використання фулфілменту та швидку доставку. Для нас Nova Books – це логічне продовження цієї співпраці у новому форматі та можливість вийти за межі діджитал-простору", – зазначила директорка з контенту Megogo Books Катерина Котвіцька.

Повідомляється, що найближчим часом Nova Books запрацює ще у двох відділеннях Києва, до кінця року відкриється у 10 локаціях столиці з подальшим виходом у регіони. Завдяки розгалуженій мережі "Нової пошти" проєкт створює нову можливість для клієнтів та видавців: читачі отримують якісні книжки у кроковій доступності від дому, а видавництва – новий зручний канал для дистрибуції.

Як повідомлялося, станом на 13 липня 2026 року мережа компанії налічувала 54,7 тис. точок сервісу: 16,8 тис. відділень та 37,9 тис. поштоматів по всій Україні.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів.