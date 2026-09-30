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Культура

Ajax Systems профінансує відновлення будівлі "Мистецького арсеналу" в Києві

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Компанія Ajax Systems профінансує протиаварійні роботи в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у Києві, яку було пошкоджено російською атакою в червні 2026 року, повідомила пресслужба комплексу.

"Мистецький арсенал продовжує відновлення після російського удару. Відтепер до цього процесу долучається Ajax Systems. Завдяки цій підтримці "Мистецький арсенал" зможе терміново законсервувати пошкоджені дах і перекриття та захистити будівлю на час розробки великого проєкту реставрації", – йдеться у повідомленні пресслужби "Мистецького арсеналу".

Зазначається, що Ajax Systems взяла на себе повне фінансування протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт.

Як повідомлялося, 15 червня від влучання російського "шахеда" постраждав Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал". Зокрема, серйозно постраждала велика частина покрівлі лівого крила Старого Арсеналу.

На початку липня Український фонд культурної спадщини (УФКС) надав понад 1,5 млн грн на першочергові протиаварійні роботи у будівлі Старого Арсеналу.

Міжнародна компанія Ajax Systems спеціалізується на виробництві систем безпеки, зокрема відеоспостереження, пожежної безпеки та комфорту й автоматизації.

#київ #відновлення #мистецький_арсенал #ajax_systems
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