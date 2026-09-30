Кінофестиваль "Молодість" презентував нову візуальну айдентику

Міжнародний кінофестиваль "Молодість", якій відбудеться у Києві з 24 жовтня по 1 листопада, до свого 55-річчя презентував нову візуальну айдентику (систему ідентифікації бренду – ІФ-У).

"До свого ювілею фестиваль представив нову візуальну айдентику. В її основі – цифра 55, складена з простих геометричних форм – кіл, напівкіл і трикутників, які відсилають до мови кіно, світла кінопроєктора та кіноплівки. Айдентика не має сталої форми: її елементи можуть змінювати масштаб, положення та комбінації, утворюючи нові композиції для афіш, банерів, мерчу та інших носіїв", – йдеться в пресрелізі кінофестивалю.

Айдентику створено дизайн-агенцією McCann Kyiv у співпраці з українським дизайнером Миколою Коваленком.

"55 років "Молодості" – це 55 років руху кіно вперед. Ми хотіли створити айдентику, яка не просто позначає ювілей, а сама перебуває в русі: змінюється, комбінується й щоразу відкривається по-новому. Ця колаборація дала нам можливість подивитися на "Молодість" свіжим поглядом", – зазначили в агенції McCann Kyiv.

"Молодість" засновано 1970 року режисерами Вадимом Чубасовим та Віктором Івченком як фестиваль студентського кіно. Перший фестиваль тривав два дні. Його програму становили 33 короткометражні фільми студентів Київського інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

За 55 років фестиваль виріс у міжнародний кінофорум. У конкурсній програмі представлено дебютні повнометражні та короткометражні ігрові, документальні й анімаційні фільми авторів із різних країн світу.

Міжнародна конкурсна програма "Молодості" охоплює студентський, короткометражний та повнометражний конкурси. Конкурс документальних фільмів з'явився на фестивалі кілька років тому. Позаконкурсна програма об'єднує секції, зокрема, "Фестиваль фестивалів", FORMA, "Століття великих", "Опівнічний сеанс" , де можна побачити як кінопрем'єри з Берлінале, Венеції, Канн, так і експериментальні фільми.

Переможці конкурсних програм "Молодості" отримують головну нагороду фестивалю – статуетку "Скіфський олень".

"Молодість" є єдиним кінофестивалем в Україні, акредитованим Міжнародною асоціацією кінопродюсерів FIAPF, та одним із найбільших кінофестивалів Східної Європи.