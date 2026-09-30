Програма купівлі нових книжок для бібліотек на держрівні запрацює у 2027р – Мінкультури

Програма купівлі нових книжок для українських бібліотек на державному рівні запрацює у 2027 році, повідомила заступниця міністра культури України Богдана Лаюк.

"Бібліотеки – це лабораторії для майбутнього. У читальних залах бібліотек приходять найкращі ідеї. Перевіряю на собі, проводячи дні за дослідженнями в українських бібліотеках і мимоволі знаходячи ключі до проектів у книжках, які хтось зберіг – для мене і для вас. Дякую кожному й кожній, хто турбується про те, щоб українські бібліотеки працювали й розвивалися", – написала Лаюк в мережі Instagram з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек.

Також вона повідомила, що у 2027 знову запрацює програма купівлі нових книжок для українських бібліотек на державному рівні.

"Уперше вона буде збудована на ретельному аналізі запитів громад", – додала заступниця.

У кінці травня віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявила, що поповнення бібліотечних фондів у співфінансуванні з громадами може бути запущено з 1 липня, але в ці терміни запуск не відбувся.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що в Україні близько 11 тис. бібліотек і багато з них потребують переосмислення. Зокрема, вона вважає, що бібліотеки мають стати більш функціональним мультидисциплінарними просторами.

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 134,3% фінансування Українського інституту книги (УІК), порівняно з 2026 роком, зокрема закладено 272,3 млн грн на компенсацію оренди для книгарень, а також 100 млн грн – на поповнення бібліотечних фондів.

Стратегія читання передбачає у 2026-28 роках забезпечення доступу до книжок у населених пунктах, в яких відсутні бібліотеки чи книгарні шляхом розвитку нестаціонарних форм бібліотечного обслуговування, зокрема пересувних бібліотек.

В травні 2023 року керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляла, що в Україні налічується 12 тис. публічних бібліотек, із яких лише 3-4 тис. активно діють. Також вона розповіла, що в бібліотеках зберігається 160 млн книжок, із яких 52% було видано до 1991 року.