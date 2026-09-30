Мінкультури закликає долучатися до Тижня української мови у Вікіпедії

Міністерство культури України у співпраці з громадськими організаціями "Вікімедіа Україна" та "Творча еліта України" з нагоди Дня української писемності та мови оголошує про початок "Тижня української мови у Вікіпедії", який триватиме з 1 до 25 жовтня 2026 року.

"Тиждень української мови у Вікіпедії – ще одна нагода долучитися до поширення українського слова, зробити особистий внесок у формування якісного україномовного контенту та підвищити впізнаваність української культури у світі. Відтак в україномовному розділі Вікіпедії побільшає статей, присвячених українській мові, літературі, видатним мовознавцям, митцям слова, мовним явищам тощо" – йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що організатори запропонували учасникам теми з мовознавства – від орфографії, фонетики й синтаксису до історії українського правопису, діалектів, сленгу й неологізмів. Окремий блок охоплює українську літературу: статті про письменників і письменниць, твори, літературу окремих регіонів. Крім того, цьогоріч особливу увагу приділять творам зі шкільної програми з української літератури

Вікіпедія – це вільна, багатомовна онлайн-енциклопедія, яку спільно створюють та редагують користувачі з усього світу. Українська Вікіпедія заснована 30 січня 2004 року. На сьогодні на ресурсі знаходиться 1 436 033 статей українською.

Як повідомлялося, в 2025 році до Тижня української мови у Вікіпедії долучився 21 учасник, створивши та поліпшивши 165 статей.