Вечірні вистави Національної опери України з жовтня починатимуться о 18:00

Вечірні вистави в Національній опері України з жовтня починатимуться на годину пізніше — о 18:00.

“Кількість глядачів в залі все ще обмежена з огляду на безпекові умови, але вечірні вистави стають дійсно вечірніми й починаються тепер о 18:00 (з початку повномасштабної агресії Росії проти України вони починалися о 17.00 - ІФ-У). Також є зміни й в діях під час повітряної тривоги”, - повідомили у пресслужбі Національної опери.

Згідно з оновленими правилами поведінки під час повітряної тривоги у разі встановлення жовтого рівня загрози відповідна інформація розміщується на світловому табло. Захід продовжується, а відвідувачі самостійно приймають рішення щодо переходу до укриття. У разі загрози червоного рівня проведення вистави припиняється, а відвідувачі переміщуються до укриття – гардеробу глядацької частини. Після скасування загрози вистава продовжується.

У перший день жовтня о 18.00 глядачів чекає зустріч із балетом «Лісова пісня» українського композитора Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Вистава присвячена Дню захисників і захисниць України. Головні ролі Мавки та Лукаша у цій лірико-драматичній історії виконують Тетяна Льозова та Ярослав Ткачук.

4 жовтня о 18:00 – опера «Ріголетто» Джузеппе Верді. Виставу приурочено до 100‑річчя

українського тенора та корифея київської сцени Костянтина Огнєвого. Опера поставлена відомою українською режисеркою Іриною Молостовою (1929-1999) за драмою Віктора Гюго «Король бавиться» (лібрето Ф. Піаве). Вже понад 170 років опера залишається однією з найбільш популярних у світі. В титульній партії – Геннадій Ващенко. В головних ролях: Дмитро Кузьмін (Герцог), Лілія Гревцова (Джільда), Анжеліна Швачка (Маддалена), Сергій Ковнір (Граф Монтероне), Сергій Магера (Спарафучіле). Диригент – Віктор Олійник.

8 жовтня о 18:00 – балет Євгена Станковича «Вечори на хуторі біля Диканьки» у постановці Віктора Литвинова. Вічний сюжет Миколи Гоголя — захоплива фантасмагорія з яскравими характерами, наповнена колоритом, щедрівками й колядками — оживає в хореографії. В головних партіях: Катерина Дегтярьова (Оксана), Даниїл Пащук (Вакула), Райса Бетанкоурт (Солоха), Олена Карандєєва (Цариця), Олексій Швидкий (Чорт), Микита Кайгородов (Дяк).

9 жовтня о 18:00 – лірико-філософська опера «Фауст» французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. У головних ролях: Дмитро Іванченко (Фауст), Сергій Ковнір (Мефістофель), Лілія Гревцова (Маргарита), Михайло Кірішев (Валентин). Диригент – Алла Кульбаба.

10 жовтня о 18:00 – вечір одноактних балетів: другий прем'єрний показ «Варіації Доніцетті». Одноактний неокласичний балет Джорджа Баланчина на танцювальну музику з опери «Дон Себастьян» Гаетано Доніцетті. «Варіації Доніцетті» - це перша сертифікована постановка хореографії Баланчина для української трупи. Балетмейстер-постановник Олексій Ратманський (Україна, США).

Балети «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака у постановці американського хореографа Джона Ноймаєра та «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці Ратманського.

11 жовтня о 18:00 – рання опера Джузеппе Верді «Набукко». Твір приніс молодому Верді світову славу, а хор юдейських рабів «Va pensiero» із опери став свого часу справжнім символом об’єднання Італії. Ця вистава у постановці художнього керівника Національної опери Анатолія Солов’яненка йде на сцені театру уже понад вісім років.

15 жовтня о 18:00 – балет Адольфа Адана «Корсар». Романтична та пристрасна хореографічна історія у постановці Віктора Яременка.

16 жовтня о 18:00 – українська класика - опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Солов’яненка. В головних партіях: Сергій Магера (Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Дмитро Кузьмін (Андрій), Тетяна Ганіна (Оксана). Диригент – Віктор Олійник.

17 жовтня о 15:00 – четвертий прем'єрний показ балету «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Литвинова. Казка, де світло завжди перемагає темряву, добро долає зло, а дзеркало ніколи не бреше. Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих.

Постановний склад: Литвинов (хореографія та постановка), Олексій Баклан (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів).

18 жовтня о 18:00 – опера «Флорія Тоска» Джакомо Пуччіні, яка вважається однією з найбільш популярних вистав у світі. В титульній партії цього разу заявлена Вікторія Ченська. В головних ролях: Олег Злакоман (Каварадоссі), Олександр Мельничук (Скарпіа).

22 жовтня о 18:00 – романтичний балет Адана «Жізель». Балетмейстер театру Яременко переосмислив сценографію та сюжет цього балетного шедевра та створив власну версію вистави. Прем’єра постановки з успіхом пройшла в Японії, а тепер вистава збирає аншлаги в Києві.

23 жовтня о 18:00 – опера Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан) у постановці Молостової. Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад сторіччя зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. Вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України.

24 жовтня о 15:00 – балет Людвіга Мінкуса «Дон Кіхот». Попри просте лібрето, що досить умовно передає сюжет твору Мігеля Сервантеса, балет користується незмінним успіхом у публіки. Цю виставу часто називають справжнім святом танцю.

25 жовтня о 18:00 – опера Жака Оффенбаха «Казки Гофмана» присвячена ювілею української співачки Ольги Фомічової. Як повідомлялося, прем'єра опери в постановці режисера Івана Уривського (диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів – Дарія Біла) відбулася у 2025 році. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі митця. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих – Олімпію, Антонію та Джульєтту.

29 жовтня о 18:00 – балет «Віденський вальс» на музику австрійської композиторської династії: Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана та Йозефа. «Віденський вальс» — це перший авторський багатоактний балет, створений українською хореографкою Аніко Рехвіашвілі (1963-2019) ще у 2001 році.

30 жовтня о 18:00 – перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка. Вистава сповнена іскрометного гумору, запальних танців та колоритного фольклору. Знайома кожному історія кохання прозвучить у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Солов’яненка. Навіть класика змінюється з часом — глядачі побачать, як тонко й дотепно у виставу вплетено сучасний мем про «паляницю».

Автор: Олена Савченко.