Національний музей Шевченка зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки на Київ 28 вересня

Міністерство культури України повідомляє, що унаслідок російської атаки на Київ 28 вересня пошкоджень зазнала будівля Національного музею Тараса Шевченка у середмісті столиці.

"Це чергова атака Росії на українську освіту, науку і культуру. В середмісті столиці росіяни пошкодили Національний музей Тараса Шевченка. Російський безпілотник влучив у Будинок Президії Національної академії наук України – пам'ятку історії національного значення. Росія продовжує цілеспрямовано руйнувати те, що формує і зберігає українську ідентичність. Ми фіксуємо наслідки російських атак і докладаємо всіх зусиль для збереження нашої культурної спадщини", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури України Тетяну Бережну.

Зазначається, що Музей Шевченка – це літературно-художній музей у Києві, присвячений життю та творчості українського поета й художника, філософа, публічного інтелектуала Тараса Шевченка.

У відомстві нагадали, що російські атаки вже завдавали шкоди музею, зокрема, 10 жовтня 2022 року внаслідок масованого ракетного удару по Києву вибухова хвиля пошкодила будівлю музею.

Наразі профільні спеціалісти оглядають будівлю, визначають масштаби пошкоджень.